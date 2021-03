Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 3.)

Ljubljana, 25. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da v Slovenji v zadnjih dveh tednih narašča število okuženih z novim koronavirusom. Vlada zato razmišlja o novem zaprtju države. Pisale so tudi, da je Umar zvišal napoved gospodarske rasti in da se je Norvežan Daniel Andre Tande poškodoval na tekmi v Planici.