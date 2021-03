Več sredstev za Erasmus+: Sodelovalo bo lahko 10 milijonov Evropejcev

Bruselj, 25. marca - Evropska komisija je danes sprejela prvi letni program dela Erasmus+ za obdobje 2021-2027. Proračun za to obdobje znaša 26,2 milijarde evrov, dodatne 2,2 milijarde pa bo namenjenih iz t.i. instrumentov zunanjega financiranja EU, so sporočili v Bruslju in dodali, da bo v programu lahko sodelovalo 10 milijonov Evropejk in Evropejcev.