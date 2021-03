Delovna inšpekcija opravila nadzor na STA

Ljubljana, 25. marca - Predstavniki inšpektorata za delo so danes opravili nadzor na Slovenski tiskovni agenciji, so potrdili v vodstvu družbe, kjer dogajanja za zdaj ne komentirajo. Na inšpektoratu so pojasnili, da nadzor opravljajo po uradni dolžnosti. Nadzor se je sicer zgodil teden dni po tem, ko ga je s sklepom predlagala vlada.