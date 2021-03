Ribiška industrija za izboljšanje sledljivosti proizvodov

Ljubljana, 24. marca - Deležniki iz mednarodnih verig oskrbe z morsko hrano so danes razpravljali o najboljših praksah in priporočilih za zagotovitev sledljivosti izdelkov ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki vstopajo v EU. Pozvali so k izboljšanju sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.