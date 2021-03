Slovenska kinoteka z razstavo filmske zapuščine Franceta Štiglica

Ljubljana, 25. marca - V novih razstavnih prostorih Slovenske kinoteke bo od danes na ogled prva kinotečna razstava France Štiglic: Filmska zapuščina. Postavitev, posvečena velikemu slovenskemu režiserju in zagrizenemu borcu za slovenski film, bo predstavila njegovo delo skozi fotografije, dokumente, predmete in arhivske posnetke. Na ogled bo do 5. decembra.