V Sloveniji porast deleža pijač s sladili

Ljubljana, 24. marca - Inštitut za nutricionistiko je opravil raziskavo deleža sladil v 2264 pijač, ki so bile na tržišču Slovenije prisotne v letih 2017 oz. 2019. Rezultati raziskave so pokazali, da se je med obema letoma delež pijač s sladili povečal s 13 na 16 odstotkov. Ugotovili so tudi nekatere razlike pri uporabi vrste sladil.