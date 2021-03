V Zboru za republiko z različnimi mnenji o izjavi SAZU, a temeljno usmeritev podpirajo

Ljubljana, 23. marca - V Zboru za republiko so ob odzivu na nedavno izjavo SAZU o spravi na Slovenskem zapisali, da gre pri slednji za pravšnjo pobudo in izziv za nadaljevanje in poglabljanje spravnega procesa. Dodali so, da imajo člani zbora sicer o izjavi "različna, legitimno pluralna stališča", v njeni temeljni usmeritvi pa jo podpirajo.