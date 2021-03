Gospodarsko ministrstvo pripravlja interventni zakon z ukrepi za turizem

Ljubljana, 23. marca - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja interventni zakon za turizem, s katerim namerava panogi pomagati pri okrevanju po epidemiji covida-19. Vlada bo zakon, ki bi lahko podjetjem za ponovni zagon prinesel do 100.000 evrov, morda obravnavala že prihodnji mesec, so po seji strokovnega sveta za turizem sporočili z ministrstva.