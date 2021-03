V Bežigrajski galeriji 1 razstavo posvetili Živku Kladniku

Ljubljana, 24. marca - V Bežigrajski galeriji 1 so tokrat razstavo iz serije predstavitev vizualne poezije v Bežigrajskih galerijah posvetili Živku Kladniku (1948-2017), enemu izmed najpomembnejših ustvarjalcev vizualne poezije. Od danes do 17. aprila so pod naslovom Sredi življenja na ogled lepljenke, ki jih je avtor ustvaril v začetku tega stoletja.