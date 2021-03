Na gorenjskem podeželju nastali novi medgeneracijski centri

Kranj, 23. marca - V okviru projekta Medgeneracijski centri Gorenjske so na Jezerskem, v Naklem, Šenčurju in Cerkljah nastali novi medgeneracijski centri in drugi prostori za druženje različnih generacij. Epidemija je aktivnosti v novih centrih začasno okrnila, nekatere pa so se preselile na splet, so danes pojasnili sodelujoči v projektu.