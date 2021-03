Valicon: Priložnosti v turizmu v ponudbi za družine in rekreaciji

Ljubljana, 23. marca - Slovenija na oddih najpogosteje pritegne pare, ki cenijo njene naravne lepote, varnost ter možnosti za počitek in sprostitev. Veliko je gostov, ki se v državo vračajo, zlasti med Italijani in Avstrijci. Priložnosti pa se kažejo v krepitvi rekreacijske in kulturne ponudbe ter pri segmentu družin, ugotavljajo v podjetju Valicon.