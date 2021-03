Zaživela pobuda za lažje pridobivanje digitalnih znanj

Ljubljana, 23. marca - Microsoft Slovenija, Fast Lane Slovenija, ministrstvo za javno upravo, Adecco, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije ter Univerzi v Ljubljani in na Primorskem so oblikovali pobudo Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti. Z njo nagovarjajo študente, iskalce zaposlitve ter zaposlene v javnem in zasebnem sektorju.