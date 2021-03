Ministra Počivalšek in Cigler Kralj na pogovore z vodstvom slovenjgraškega Adienta

Slovenj Gradec, 23. marca - Z vodstvom podjetja Adient Slovenj Gradec, katerega ameriški lastnik je prejšnji teden napovedal zaprtje proizvodnje do konca leta, se bosta popoldne sestala gospodarski minister Zdravko Počivalšek in minister za delo Janez Cigler Kralj. V podjetju dela 430 ljudi, večina od teh bo po napovedih delo izgubila do konca leta.