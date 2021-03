Ob dnevu voda številni pozivi k varovanju te dobrine

pripravila Martina Gojkošek

Ljubljana, 22. marca - Ob svetovnem dnevu voda so se vrstili pozivi k varovanju te dobrine. Številni deležniki so ob tej priložnosti opozorili na predlog novele zakona o vodah, o katerem bo v prihodnjih dneh odločal državni zbor. Zavzeli so se za preudarno spreminjanje zakonodaje in krepitev dialoga.