Skupina Malamor na spletnih Cankarjevih torkih v živo iz Gallusove dvorane

Ljubljana, 23. marca - Na spletnem koncertu v živo iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma (CD) bo nocoj v okviru cikla Cankarjevi torki nastopila skupina Malamor. Zasedba s pevko in avtorico Sanao Taha na čelu prepleta različne žanre in tudi jezike. Na svojem prvem koncertu v CD bo občinstvu med drugim predstavila prihajajoči novi album Bed of Love.