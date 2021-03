Ob svetovnem dnevu voda fotografski natečaj Človek in reka Drava

Maribor, 22. marca - Ob današnjem svetovnem dnevu voda je mariborsko podjetje AquaSystems razpisalo mednarodni fotografski natečaj Človek in reka Drava, s katerim opozarjajo na pomen varovanja voda ter skupno skrb za Dravo. Ljubiteljske in profesionalne fotografe vabijo, da sodelujejo s svojimi fotografijami, ki prikazujejo odnos med človekom in to reko.