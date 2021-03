Platforma za sodobno raziskovalno umetnost konS bo podprla sedem projektov

Ljubljana, 22. marca - Platforma za sodobno raziskovalno umetnost konS je izbrala sedem umetniških projektov, ki jih bodo produkcijsko podprli v letošnjem letu. Med izbranimi avtoricami in avtorji so Tadej Droljc, Andy Gracie, Katrin Hochschuh & Adam Donovan, Nina Ramšak Marković, Joana Moll, Ana Rajčević in Staš Vrenko, so sporočili iz platforme.