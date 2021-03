V Avstraliji ob vse slabših poplavnih razmerah evakuirali na tisoče ljudi

Sydney, 22. marca - V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so ob vse obilnejših padavinah in poplavah evakuirali okoli 18.000 ljudi. Po dnevih deževja na širšem območju Sydneyja in tudi v sosednji zvezni državi Queensland poplavljajo reke in jezovi. Oblast svarijo, da bi lahko tovrstne razmere trajale še ves teden in pozivajo k previdnosti.