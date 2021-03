Prvi pogovori Bidnove vlade s Kitajsko niso prinesli napredka

Anchorage, 20. marca - Uvodoma v javnosti zelo ostro srečanje med visokimi predstavniki ameriške in kitajske vlade na Aljaski se je v petek pričakovano sklenilo brez posebnega diplomatskega napredka. Pogovori so služili kot test za prihodnje odnose med ekonomskima in vojaškima silama v času vlade Josepha Bidna.