Kranj se vključuje v aktivnosti Evropske gastronomske regije 2021

Kranj, 20. marca - K projektu Evropska gastronomska regija 2021, ki ga skupaj z različnimi partnerji vodi Slovenska turistična organizacija, je pod okriljem Zavoda za turizem in kulturo Kranj pristopila tudi Mestna občina Kranj. V tem letu se bo tako na krožnikih, če bodo to dopuščale epidemiološke razmere, ponujalo marsikaj kranjskega, so sporočili iz občine.