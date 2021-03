Gurs: Epidemija ni imela večjega vpliva na cene nepremičnin

Ljubljana, 19. marca - Cene stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo so lani kljub epidemiji še nekoliko zrasle. Epidemija sama po sebi ni imela večjega vpliva na cene nepremičnin oz. na ponudbo in povpraševanje, v predhodnem poročilu za lani ugotavlja Gurs. A opozarja, da epidemije še ni konec in da se vse posledice še niso pokazale.