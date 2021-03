V četrtfinalu lige prvakov ponovitev lanskega finala

Nyon, 19. marca - Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so danes izžrebali pare četrtfinala ter tudi polfinala lige prvakov. Pari so Manchester City - Borussia Dortmund, Porto - Chelsea, Real Madrid - Liverpool in ponovitev lanskega finala Bayern München - PSG. Slovenskih nogometašev med osmerico najboljših klubov ni več.