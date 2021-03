Industrijski proizvodi pri proizvajalcih februarja dražji za 0,6 odstotka

Ljubljana, 19. marca - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se februarja v primerjavi z januarjem zvišale v povprečju za 0,6 odstotka. Najbolj so se zvišale cene v proizvodnji kovinskih izdelkov razen strojev in naprav ter v proizvodnji papirja in izdelkov iz njega, so sporočili iz državnega statističnega urada.