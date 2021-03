Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila štiri nove obrambne projekte

Ljubljana, 19. marca - Vlada je na predlog ministrstva za obrambo v načrt razvojnih programov uvrstila nove obrambne projekte, pri čemer bodo posodobili vojaški komunikacijski in informacijski sistem, prenovili vojašnico v Ljubljani, kupili taktično-transportno letalo in nadgradili helikopterje Bell. Povečali so tudi obseg financiranja štirikolesnih oklepnikov.