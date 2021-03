V projektu Kreakcija zmagal projekt o uporabi telefona med vožnjo TELEnaOF

Ljubljana, 19. marca - V projektu Kreakcija, v katerem so študentje pripravili komunikacijske projekte za mlade, je zmagala kampanja TELEnaOF. Študentje Tia Maria Tertinek, Nejc Vehovec in Miha Horvat so pripravili video o uporabi telefona med vožnjo, mlade pa so nagovorili s spodbudo in zgledom, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.