Sprememba pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja med drugim prinaša uvedbo trajne napotnice za kronične bolezni

Ljubljana, 18. marca - Skupščina ZZZS je na današnji virtualni seji dopolnila pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ter sprejela sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zavarovanja. S tem med drugim zmanjšujejo administrativna bremena, zlasti z uvedbo trajne napotnice za kronična stanja, so sporočili.