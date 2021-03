Pes v Mengšu napadel in do smrti ogrizel 8-letno deklico

Mengeš, 18. marca - Policisti so bili v sredo nekaj pred 17. uro obveščeni, da je v Mengšu pes napadel otroka. Po do sedaj zbranih obvestilih se je osemletnica na dvorišču stanovanjske hiše približala večjemu psu, ki je bil privezan z verigo. Pes je deklico napadel in ogrizel, ta pa je kasneje zaradi poškodb na kraju umrla, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.