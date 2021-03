SDH: Sodišče ni ugotovilo namernega zamolčanja informacije o prodaji Bia Separations

Ljubljana, 17. marca - V SDH so se danes odzvali na torkovo poročanje Dela o tožbi SDH glede prodaje Bie Separations in državnega deleža v Meti Ingenium. Kot so zapisali, sodišče ni ugotovilo, da je SDH sodišču namerno zamolčal informacije o prodaji Bie Separations, ter da mnenje sodišča, da terjatev SDH ni izkazana s stopnjo verjetnosti, ni dokončno.