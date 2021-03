Nevladniki opozarjajo na skromne slovenske ambicije na področju obnovljivih virov

Ljubljana, 17. marca - Strokovnjaki iz nevladnega sektorja so pod okriljem nevladne organizacije Greenpeace danes opozorili na skromne ambicije Slovenije na področju obnovljivih virov energije. Veliko nižji kot v povprečju EU so denimo slovenski načrti na področju vetrne in sončne energije. Jedrska energija bo na energetsko mešanico lahko vplivala šele zelo pozno.