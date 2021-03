V Celju razstava Pop art Josip

Celje, 17. marca - Na Krekovem trgu v Celju so v torek odprli razstavo Pop art Josip. Na ogled je deset razstavnih panojev z likovnimi deli celjskih dijakov. Barvita in zanimiva razstava bo na ogled do 15. aprila. Letošnje leto je bilo sicer razglašeno za leto šentjurskega skladatelja in zdravnika Josipa Ipavca, so sporočili s celjske občine.