Izraelski arheologi odkrili 2000 let stare fragmente Biblije

Jeruzalem, 17. marca - Izraelski arheologi so med izkopavanji v Judejski puščavi odkrili fragmente zvitkov s svetopisemsko vsebino, stare približno 2000 let. Strokovnjaki so jih označili za najpomembnejšo tovrstno najdbo po Mrtvomorskih rokopisih, piše francoska tiskovna agencija AFP.