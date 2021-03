Univerza na Primorskem postala polnoletna

Koper, 17. marca - Letošnji teden Univerze na Primorskem (UP) poteka v duhu praznovanja njene polnoletnosti. Prav na današnji dan leta 2003 so najmlajšo slovensko javno univerzo vpisali v sodni register. V okviru tedna UP poteka niz virtualnih dogodkov, katerih rdeča nit je odgovornost univerze do deležnikov, raziskovalnih polj ter do znanstvenega raziskovanja.