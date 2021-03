Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 3.)

Ljubljana, 16. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale, da po zaustavitvi cepljenja proti covidu-19 s cepivom AstraZenece slovenska zdravniška stroka še vedno ocenjuje, da je cepivo varno. Poročale so tudi o neuspeli interpelaciji zoper šolsko ministrico Simono Kustec, avstrijska tiskovna agencija APA pa je pisala o stanju demokracije in napadih na medije pri nas.