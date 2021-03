Odprli čebelarski paviljon Medena zgodba

Lukovica, 16. marca - Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je danes v Lukovici uradno odprla čebelarski paviljon Medena zgodba. Gre za prevozni čebelnjak, namenjen izobraževanju, predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva in medenih izdelkov. Z njim nameravajo gostovati tako po Sloveniji kot tudi v tujini, so sporočili.