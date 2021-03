ZDA in Japonska kritizirata ravnanja Kitajske

Tokio, 16. marca - Zunanji in obrambni ministri ZDA in Japonske so danes v Tokiu kritizirali ravnanja Kitajske, ki da rušijo stabilnost v regiji in predstavljajo "politični, gospodarski, vojaški in tehnološki izziv". Obe državi sta v skupni izjavi izrazili tudi zaskrbljenost zaradi "zadnjih motečih dogodkov v regiji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.