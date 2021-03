Za velenjske svetnike sosežig v Tešu v danih okoliščinah ni izvedljiv

Velenje, 16. marca - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji na podlagi mnenja delovne skupine za civilni nadzor nad projektom sosežiga odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) sklenili, da ta projekt v danih okoliščinah ni izvedljiv. Dejali so, da bodo tudi v prihodnje podpirali razvojno in tehnološko napredne projekte za pridobivanje toplotne oskrbe.