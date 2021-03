VS ZN ob deseti obletnici izbruha državljanske vojne razpravljal o Siriji

New York, 16. marca - Varnostni svet Združenih narodov je v ponedeljek ob deseti obletnici izbruha državljanske vojne razpravljal o Siriji. Sprejel ni nobenega sklepa, saj so zahodne države na eni strani ter Rusija in Kitajska, ki podpirata režim predsednika Bašarja al Asada, na drugi strani, še vedno globoko razdeljene.