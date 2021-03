V Kaliforniji razstava britanskega umetnika Davida Hockneyja

Los Angeles, 16. marca - V galeriji L.A. Louver v kalifornijskem mestu Venice je na ogled razstava slovitega britanskega umetnika Davida Hockneyja z naslovom My Normandy (Moja Normandija). Na ogled je 16 grafik, med katerimi so tudi tri, ki ji je ustvaril na svojem iPadu, ter dve več metrov dolgi sliki. Dela so nastala v času umetnikovega bivanja v Normandiji.