Ustavno sodišče leta 2020 rešilo precej več zadev kot leta 2019

Ljubljana, 15. marca - Na ustavnem sodišču so po očitkih premierja Janeza Janše o počasnosti reševanja zadev navedli, da se je lani sicer res podaljšal čas povprečnega reševanja zadev, a predvsem na račun reševanja zaostankov. Tako so lani rešili 1442 zadev v primerjavi s 1143 zadevami leta 2019, kar je več kot 26-odstotno povečanje. Zadržali pa so 13 zadev.