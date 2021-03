Vizjak napoveduje manj birokratskih ovir in investicije v poplavno varnost

Ljubljana, 15. marca - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je na virtualni novinarski konferenci ob prvem letu delovanja aktualne vlade danes napovedal nadaljevanje odpravljanja birokratskih ovir, a ne na račun varstva okolja in narave. Spomnil je na prihajajoče prenove zakonodaje ter obljubil investicije v poplavno varnost in sanacijo plazov.