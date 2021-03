Največji nogometni dogodek v Sloveniji je pred vrati

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 17. marca - Slovenija bo od 24. do 31. marca skupaj z Madžarsko gostila prvi del največjega nogometnega dogodka v zgodovini samostojne države. Evropska nogometna zveza Uefa je namreč decembra 2018 omenjeni državi izbrala za organizatorja evropskega prvenstva nogometašev do 21 let. Izločilni del tega bo, prav tako v obeh državah, med 31. majem in 6. junijem.