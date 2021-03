Križ z Lampeduse po britanskih galerijah kot opomnik na migrantsko krizo

London, 16. marca - Križ, ustvarjen iz ostankov migrantske ladje, ki je potonila med plovbo po Sredozemskem morju, bo od konca maja na ogled v več britanskih muzejih in galerijah, poroča The Guardian. Postavitev Crossings: Community and Refuge (Prečkanje: Skupnost in migranti) bo poleg križa zaznamovalo še 12 ladjic v Siriji rojenega umetnika Issama Kourbaja.