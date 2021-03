Lep napovedal izstop iz poslanske skupine DeSUS; o odhodu iz stranke ne razmišlja

Ljubljana, 15. marca - Poslanec DeSUS Jurij Lep je v izjavi v DZ napovedal izstop iz poslanske skupine DeSUS, medtem ko o odhodu iz stranke ne razmišlja. Med razlogi navaja neusklajenost stranke, ki je zapustila vlado Janeza Janše, in poslanske skupine. Ta napoveduje zmerno opozicijsko držo in podporo vladnim predlogom, ki so v koalicijski pogodbi, ki so jo sopodpisali.