Matjažu Bergerju četrti mandat ravnatelja APT

Novo mesto, 15. marca - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji dozdajšnjega ravnatelja Anton Podbevšek Teatra (APT) Matjaža Bergerja imenovali za vnovičnega vodjo gledališča in potrdili njegov novi petletni mandat. Na razpis za ravnatelja APT je sicer prispela le njegova vloga. Berger novi mandat ravnatelja nastopi 1. junija, so na novomeški občini povedali za STA.