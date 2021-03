V Avstraliji protesti proti spolnemu nasilju nad ženskami

Canberra, 15. marca - Po vsej Avstraliji se je danes več deset tisoč ljudi zbralo na protestih proti spolnemu nasilju nad ženskami. Pod sloganom March 4 Justice (Shod za pravičnost) so se ljudje med drugim odpravili na ulice Sydneyja, Canberre, Brisbana in Melbourna. Proteste so sprožile nedavne obtožbe spolnih napadov, povezanih s parlamentom in vlado.