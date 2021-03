Notranji in zunanji ministri EU o vračanju nezakonitih migrantov

Bruselj, 15. marca - Notranji in zunanji ministri EU bodo danes na skupnem virtualnem zasedanju razpravljali o zunanjih vidikih migracij v okviru novega migracijskega pakta, pri čemer bo po pričakovanjih v ospredju vračanje nezakonitih migrantov. Udeležila se ga bosta tudi slovenska ministra za notranje in zunanje zadeve, Aleš Hojs in Anže Logar.