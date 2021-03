Zaradi vremenskih razmer poziv k previdnosti na cestah

Ljubljana, 14. marca - Zaradi močnega dežja, sodre in ponekod tudi snega so ceste ponekod po državi spolzke, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste, kjer voznike pozivajo k previdnosti. Na ljubljanski zahodni obvoznici in na štajerski avtocesti je ponekod zaradi prometnih nesreč oviran promet.