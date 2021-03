Ameriška vlada zagotovila začasno zatočišče državljanom Mjanmara

Washington, 13. marca - Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna je v petek sklenila, da bo prebivalcem Mjanmara, kjer je vojska izvedla državni udar, zagotovila začasno zatočišče z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA v trajanju 18 mesecev. To velja za tiste državljane Mjanmara, ki so že v ZDA.