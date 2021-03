V trajnostni turistični shemi zlati tudi destinacija Kranj in Gorenja vas-Poljane

Ljubljana, 12. marca - Zelena shema slovenskega turizma ima dve novi turistični destinaciji z zlatim znakom Slovenia Green Destination, to sta Kranj in Gorenja vas-Poljane, so danes sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO). Skupno je v shemi 133 nosilcev znaka Slovenia Green, več destinacij pa je bilo danes nagrajenih v okviru borze ITB Berlin Now.