Slovenija na tekmovanju Golden City Gate s petimi zlatimi priznanji

Ljubljana, 12. marca - Slovenska turistična organizacija (STO) je na mednarodnem tekmovanju The Golden City Gate, ki nagrajuje odličnost na področju promocijsko-komunikacijskih kampanj in orodij v turizmu, prejela štiri zlata in tri srebrna priznanja. Še eno zlato priznanje je pripadlo Posočju. Razglasitev je potekala v okviru mednarodne turistične borze ITB Berlin Now.